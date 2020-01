Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OM s'impose 3 à 0 face à Granville et file en huitième Reuters • 18/01/2020 à 00:14









L'OM s'impose 3 à 0 face à Granville et file en huitième par Hugo Chalmin (iDalgo) L'Olympique de Marseille a finit par se défaire de l'US Granville. Le dauphin du Paris St-Germain en Ligue 1 s'est imposé 3 à 0 face à de solides Granvillais pour se hisser en huitième de finale de la Coupe de France. Malgré leur nette domination en première période, les Phocéens ne parviennent pas à ouvrir le score avant la pause. C'est en deuxième mi-temps que les hommes d'André Villas-Boas font la différence. Deux minutes après l'expulsion, suite à un deuxième carton jaune, de Sea Nessemon, Alvaro Gonzalez concrétise la supériorité marseillaise. Le défenseur espagnol inscrit là son premier but sous les couleurs de l'OM. En infériorité numérique, les pensionnaires de Nationale 2 subissent et concèdent deuxième but à la 83ème minute, celui de Nemanja Radonjic, tout juste entré en jeu. Dimitri Payet est récompensé de ses efforts dans les arrêts de jeu et porte le score à 3-0.

