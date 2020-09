L'OM s'accroche à Lille

Trimballé pendant les trois quarts de la partie par des Dogues séduisants et récompensés par un pion de Luiz Araújo, l'OM est revenu de nulle part grâce à Valère Germain. Pas de deuxième défaite de rang pour les Phocéens, ni de podium pour les Dogues.

Marseille 1-1 Lille

OM-Lille, désert neuf

Rongier, encore raté

André Villas-Boas n'a que ça a la bouche : il a besoin d'un buteur. Ces derniers jours, on parle d'un Luis Suárez, de Watford, pour venir épauler Darío Benedetto au sein de l'effectif marseillais. Valère Germain y a peut-être pensé, au moment de son entrée à 20 minutes du terme ce dimanche, alors que son OM était malmené par l'outsider lillois et filait vers une défaite logique et méritée. Il y a peut-être pensé, aussi, au moment où Morgan Sansom est allé botter un corner côté droit alors que l'on jouait la 85minute. Et il s'est peut-être dit qu'il pouvait l'être, ce buteur, après tout. Le LOSC se voyait déjà repartir de Provence avec les trois points et une place sur le podium ? Désolé, notre homme avait des points à marquer.À l'entame, les locaux sont pris à la gorge dans l'entrejeu : l'ossature marseillaise est transpercée une première fois mais Burak Y?lmaz, omniprésent mais loin d'être doté d'un compas dans l'oeil, fête le premier de ses cinq hors-jeu du premier acte (4). Rapidement les deux écuries se neutralisent et les frappes s'écrasent, au détriment du spectacle. Luiz Araújo rate deux cartouches, Zeki Çelik se vide de son sang au combat, Marseille joue en pantoufle dans un 4-2-4 statique (avec la nouveauté Y?to Nagatomo) et quand Flotov offre un superbe cadeau aux Dogues, ça flanche devant (39).