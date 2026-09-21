L’OM risque une sanction pour des chants homophobes

Ça va chauffer. Si le Vélodrome a été conciliant avec ses joueurs malgré la défaite face au PSG (1-2), dimanche soir, les supporters marseillais n’ont pas pu s’empêcher de lancer quelques mots doux à l’égard des Parisiens. D’après les informations du Parisien , un dossier disciplinaire a été ouvert par la LFP en raison de chants homophobes et d’insultes à l’encontre d’Ousmane Dembélé.

Un précédent 24 heures plus tôt

Dans la semaine, Marina Ferrari, ministre des Sports, avait toutefois alerté sur de potentiels débordements et avait envoyé un courrier au président de la Ligue, Vincent Labrune, pour lui demander de respecter la directive FIFA en cas de messages à caractère homophobe ou raciste . Les faits ont été consignés par le délégué et la commission de dicipline examinera tout ça de plus près, mais la rencontre n’a pas été arrêtée.…

EL pour SOFOOT.com