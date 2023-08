information fournie par So Foot • 12/08/2023 à 19:30

L'OM renverse Reims

Mené au score dès l'entame, l'OM a renversé Reims au Vélodrome pour s'offrir ses trois premiers points de la saison, et une respiration avant le match retour de C1 face au Panathinaïkos.

Marseille 2-1 Reims

Buts : Ounahi (23 e ) et Vitinha (73 e ) pour l’OM // Ito (10 e ) pour le SDR

Trois jours après sa première glissade de la saison en Grèce sur la pelouse du Panathinaïkos (au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions), l’OM n’a pas manqué ses retrouvailles avec le championnat et le Vélodrome. Il y avait de la pression sur les épaules des Phocéens à l’approche d’une semaine déjà décisive pour leur avenir européen, et aussi un adversaire coriace, Reims, candidat à s’imposer comme une belle surprise en Ligue 1. Mené d’entrée, Marseille n’a pas flanché en renversant les Rémois (2-1) pour s’offrir trois points et un peu d’air avant la manche retour en Coupe d’Europe.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com