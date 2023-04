information fournie par So Foot • 30/04/2023 à 23:02

L'OM renverse Auxerre

Solidaire et combatif, l'Olympique de Marseille s'est imposé face à l'AJ Auxerre (2-1). Dauphins du PSG, les hommes d'Igor Tudor reviennent à cinq points de la tête du championnat.

Olympique de Marseille 2-1 AJ Auxerre

Buts : Ünder (75 e ) et Sánchez (77 e ) pour l’OM // B. Touré (33 e ) pour l’AJA

Il ne faut pas être cardiaque pour supporter l’Olympique de Marseille. Ou alors être un fada, c’est au choix. Ce dimanche soir, la cité phocéenne a encore vécu une soirée crispante dans un premier temps, puis pleine de délivrance dans un final haletant. Coup sur coup, les Marseillais ont inscrit deux buts pour inverser la tendance d’une rencontre aux allures de scénario parfait pour Auxerre. Mais cette victoire contre un moins bien classé, l’OM est allé la chercher. Et à voir la rage de Valentin Rongier face aux supporters, ce succès vaut bien plus que trois points : il relance l’intérêt de ce championnat de France. Ce soir, l’OM se couche à cinq points du PSG et quatre unités devant Lens, troisième.…

Antoine DONNARIEIX pour SOFOOT.com