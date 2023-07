information fournie par So Foot • 01/07/2023 à 15:01

L’OM remporte le prix du plus beau tifo de la saison

La deuxième étoile !!

Certes, ils n’ont pas su challenger le PSG autant qu’ils le voulaient, mais les Marseillais peuvent se consoler puisqu’ils viennent de gagner un titre au moins aussi prestigieux. Ce samedi, l’OM a remporté le concours du plus beau tifo de la saison, grâce au magnifique travail réalisé le 27 avril dernier, lors de la réception de Brest (1-2), et qui célébrait les 30 ans de la victoire en Ligue des champions. Les Phocéens ont récolté plus de 12 000 des 50 000 votes des internautes, écrasant ainsi la concurrence.…

LT pour SOFOOT.com