L'OM plonge un peu plus Lens dans la crise

La vérité du mois de novembre est décidemment bien éloignée de celle de septembre. Relégable à l'orée de la première trêve internationale de la saison, l'OM est ce dimanche soir quatrième après son court succès sur la pelouse de Lens (1-2).

Lens 1-2 Olympique de Marseille

Buts : Thauvin (20 e ) pour les Sang et or // Gouiri (2 e ), Abdallah (82 e ) pour les Phocéens

Humiliés par Côme en Ligue des champions mercredi soir (1-9), les Lensois retrouvaient Bollaert dans une ambiance électrique face à des Marseillais galvanisés par leur première victoire en Ligue Europa sur la pelouse du Bayer Leverkusen jeudi (0-1). Mais c’est l’OM qui a finalement pris le meilleur sur des Lensois valeureux grâce aux réalisations d’Amine Gouiri et de Keyliane Abdallah.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com