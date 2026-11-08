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L'OM plonge un peu plus Lens dans la crise
information fournie par So Foot 08/11/2026 à 22:44

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L'OM plonge un peu plus Lens dans la crise

L'OM plonge un peu plus Lens dans la crise

La vérité du mois de novembre est décidemment bien éloignée de celle de septembre. Relégable à l'orée de la première trêve internationale de la saison, l'OM est ce dimanche soir quatrième après son court succès sur la pelouse de Lens (1-2).

Lens 1-2 Olympique de Marseille

Buts : Thauvin (20 e ) pour les Sang et or // Gouiri (2 e ), Abdallah (82 e ) pour les Phocéens

Humiliés par Côme en Ligue des champions mercredi soir (1-9), les Lensois retrouvaient Bollaert dans une ambiance électrique face à des Marseillais galvanisés par leur première victoire en Ligue Europa sur la pelouse du Bayer Leverkusen jeudi (0-1). Mais c’est l’OM qui a finalement pris le meilleur sur des Lensois valeureux grâce aux réalisations d’Amine Gouiri et de Keyliane Abdallah.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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