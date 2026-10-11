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L’OM peut-il se satisfaire de « défaites encourageantes » ?
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 00:00

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L’OM peut-il se satisfaire de « défaites encourageantes » ?

L’OM peut-il se satisfaire de « défaites encourageantes » ?

Depuis le début de saison, l’Olympique de Marseille enchaîne les revers - au point d’être actuellement relégable - tout en livrant pourtant des matchs aux contenus plutôt acceptables. Ce paradoxe a amené les observateurs à utiliser un terme galvaudé dans le jargon sportif : la « défaite encourageante ». De quoi espérer (enfin) une victoire à Troyes, pour la reprise de la Ligue 1 ? Tentative d’explication d’une expression antinomique.

Le 20 septembre dernier, un mot semblait flotter au-dessus de la tête de Bruno Genesio. Au moment de se présenter face à la presse après la victoire du PSG, une expression revenait inlassablement aux oreilles du coach marseillais en conférence de presse : « Défaite encourageante » . Le temps d’un match fermé, où le Vélodrome aura commencé à croire à un nul (avant de déchanter sur un coup de tête de Marquinhos), les supporters marseillais ont sans doute vu un contenu de jeu bien plus positif que ce à quoi ils s’attendaient. Sans pour autant contenter le premier concerné : « J’en ai un peu marre de répéter la même chose. Ce n’est pas une défaite honorable qui va me satisfaire. »

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Par Brice Bossavie pour SOFOOT.com

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