L'OM passe l'obstacle strasbourgeois par Victor Gatinel (iDalgo) Au stade Vélodrome, Marseille a dominé Strasbourg 3 à 1 ce soir à l'occasion de son 1/8e de finale de la Coupe de France. En première période Sarr ouvre le score au terme d'un bel exploit individuel. L'ancien messin échappe à 4 adversaires avant d'enrouler un tir du pied gauche (35e). Juste avant la pause, Payet fait le break sur penalty. Le Réunionnais prend à contre-pied le gardien alsacien (43e) sanctionnant la main de Carole. Dans le 2e acte, Corgnet réduit l'écart et relance le Racing (59e). Kamara puis Mandanda s'emploient tour à tour face à Radonjic (65e) et Zohi (79e) mais le carton rouge de Ndour vient définitivement anéantir les espoirs de Strasbourg (85e). En toute fin de match, Boubacar Kamara donne un peu plus de relief au succès olympien d'une frappe sèche des 20 mètres (90+5). Ce week-end les deux équipes retrouveront le quotidien du championnat. Strasbourg recevra Lille alors que l'OM ira à Bordeaux.

