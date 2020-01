L'OM passe au-dessus de Strasbourg

À l'abri à la pause notamment grâce à un éclair de Sarr, Marseille a contenu Strasbourg malgré une deuxième période compliquée. Les hommes de Villas-Boas seront de la partie en quarts.

Marseille 3-1 Strasbourg

Épinal élimine Lille

Bouna, ça régale

Malgré les hypothétiques envies de départ qu'on lui prête, paraitrait qu'André Villas-Boas s'est mis en tête de décrocher un titre au cours de son séjour sur la Canebière. La Ligue 1 ? On peut oublier. La Coupe de la Ligue ? Monaco en a décidé autrement, dès les seizièmes. Non, pour ce qui est de cette saison, on dirait bien qu'il ne reste que cette sainte coupe de France, disparue de la cité phocéenne depuis 1989 : alors c'est sûr, pas question de la délaisser. Malgré un Darío Benedetto au repos, l'OM pouvait compter sur le retour de son guide Dimitri Payet, dont l'absence pour suspension face à Angers (0-0) s'était fait sentir. Le numéro 10 a fait le boulot, ses compères aussi, et si le navire a tangué, la qualification est au bout. C'est peut-être plus facile quand il n'y a pas de petit poucet pour faire l'exploit, aussi.Dès la deuxième minute, le frisson : un décalage de Maxime Lopez et dans la précipitation, Radonji? manque le cadre (2). Tête en l'air, Dimitri Liénard offre un ballon d'ouverture du score à Valentin Rongier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com