L'OM pas au niveau contre City par Adonis Vesin (iDalgo) Une classe d'écart (0-3). Marseille a été confiné en avance ce mardi soir, acculé dans sa moitié de terrain tout au long de la rencontre. Impossible de sortir de son camp ! Contre Manchester City, l'OM ne s'est montré dangereux qu'une seule fois : Thauvin touchait le poteau (55e). Pire, Rongier a mis sur les bons rails les hommes de Pep Guardiola, d'une passe mal dosée récupérée par De Bruyne. Le Belge servait alors Torres (1-0, 18e) comme il récompensait Sterling en fin de rencontre (3-0, 81e). Entre temps, Gundogan profitait d'un ballon mal dégagé par Amavi pour creuser l'écart (2-0, 76e). Les Phocéens ont chuté pour la dixième fois d'affilée en Ligue des Champions et sont derniers de leur groupe. Les Citizens sont premiers (6 points).

