L'OM obtient le nul face à Lille par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Lillois pourront s'en mordre les doigts. Dimanche soir, le LOSC a concédé le nul sur la pelouse de l'Olympique de Marseille après avoir dominé l'ensemble de la rencontre (1-1). Luiz Araujo a récompensé les efforts de son équipe en début de seconde période sur une ouverture de Bamba. Les Dogues pensaient tenir le score, avant que Valère Germain ne vienne gâcher la fête. Entré à la 70ème minute, l'ancien monégasque a catapulté une tête au fond des filets sur un corner de Morgan Sanson en fin de rencontre. L'équipe de Christophe Galtier perd deux points et reste 5ème, sans avoir perdu depuis le début de la saison (2 victoires, 2 nuls). De son côté, l'OM enchaîne un deuxième match sans gagner mais s'en sort bien. Les Marseillais grimpent à la 7ème place.

