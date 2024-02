L'OM ne souhaitait pas céder Renan Lodi

Après l’entraîneur, la direction remet les points sur les i.

Pablo Longoria a encore fait des siennes lors du mercato hivernal, cédant notamment Renan Lodi à Al-Hilal, alors que le Brésilien était arrivé seulement l’été dernier. Dans un entretien accordé à Samir dans le Canal Football Club, Mehdi Benatia, bras droit actuel du président marseillais, raconte comment le transfert s’est mis en place, alors que l’OM souhaitait pourtant garder son joueur. « On ne voulait pas toucher la phase défensive, jusqu’à cette offre pour Lodi d’Al-Hilal en Arabie saoudite. On en a parlé avec le président, il nous a répondu : « Non non, on ne touche pas, on avait dit au coach qu’on ne vendrait pas derrière, donc on ne touche pas. » Malheureusement le joueur a su via son agent qu’il y avait cette offre-là, c’est trois ou quatre fois le salaire… » , explique le Marocain.…

