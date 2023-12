L’OM n’obtient pas de ristourne sur les loyers du Vélodrome durant le Covid

On en connaît qui ne passeront pas Noël ensemble.

Si l’arrêt prématuré de la saison 2019-2020 a permis à l’Olympique de Marseille d’accrocher la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions, il a aussi causé un sérieux manque à gagner au niveau de la billetterie. Après l’annulation des cinq rencontres à domicile à cause de la crise du Covid et le huis clos (partiel pour six matchs et total pour les treize autres) lors de l’exercice suivant, le club phocéen avait demandé, par deux fois, à la mairie de Marseille d’accorder une remise sur les redevances d’occupation du stade Vélodrome durant cette période.…

EL pour SOFOOT.com