L'OM leader de Ligue 1 !

L’effet Marcelino ?

Après sa victoire à domicile contre le Stade de Reims (2-1), l’Olympique de Marseille est leader de Ligue 1. Avec trois points au compteur, la nouvelle écurie de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang est seule en tête du championnat, devançant Lille et Nice (une unité) : treize ans après son dernier sacre de champion, le club phocéen peut se remettre à croire au titre. Buteurs face aux Champenois, Vitinha et Azzedine Ounahi se placent quant à eux sur la première marche du classement des buteurs du championnat (une réalisation), à égalité avec Gaëtan Laborde et Bafodé Diakité qui ont scoré vendredi à l’Allianz Riviera.…

JB pour SOFOOT.com