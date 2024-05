L’OM frustré par l’Atalanta

Auteur d’un match très sérieux dans les intentions et l’attitude, l’Olympique de Marseille a prouvé que sa place dans le dernier carré de la C3 n’était pas usurpée. Tombés sur une Atalanta réaliste (1-1), les Phocéens vont devoir être plus cliniques à Bergame, dans une semaine.

Olympique de Marseille 1-1 Atalanta

Buts : Mbemba (20 e ) pour l’OM // Scamacca (11 e ) pour la Dea

« Emmenez ces couleurs à Dublin. » Le message du stade Vélodrome, on ne peut plus explicite, se rêvait en témoin d’une nouvelle soirée extatique sur la Canebière. Cela aurait pu être le cas, mais le septième de Ligue 1 n’a pas su régler la mire plus d’une fois contre la Dea (1-1), malgré les efforts d’Aubameyang et l’envie de toute une équipe, portée par son peuple. En face, l’Atalanta repart heureuse de la cité phocéenne, mais sans doute moins favorite qu’annoncée.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com