L'OM fait trinquer Sainté

Dans le Chaudron, l'OM n'a pas eu besoin de forcer pour s'imposer contre Saint-Étienne (0-2) et a fait la différence grâce à des réalisations de Dimitri Payet et Nemanja Radonji?. Sans être spectaculaire dans le jeu, Marseille a maîtrisé des Verts beaucoup trop timides pour prétendre à un autre résultat. Les hommes d'André Villas-Boas profitent du revers de Rennes pour conforter leur deuxième place.

Saint-Étienne 0-2 Marseille

Le mystère Thauvin

Payet, la vie d'artiste

Depuis le début de l'année, c'est la même rengaine : chaque sortie de Marseille est présentée comme un test, une opportunité d'assumer son statut de dauphin du Paris Saint-Germain. Encore une fois, le déplacement à Saint-Étienne, contre une équipe annoncée revancharde après la claque ramassée à Metz, ressemblait à un joli traquenard. Pas de quoi effrayer l'OM, qui n'a pas changé de formule pour disposer sereinement des Verts (2-0) : une solidité redoutable, une organisation rigoureuse, un jeu loin d'être excitant et un chef d'orchestre nommé Dimitri Payet pour mener la danse. Une nouvelle étape de franchie dans la mission Ligue des champions.Dans le Forez, la soirée a commencé par du grabuge. Le décor : des affrontements entre les groupes de supporters des deux équipes et les forces de l'ordre, l'utilisation de gaz lacrymogènes obligeant les joueurs à écourter leur échauffement et un coup d'envoi retardé de quinze minutes. Pas de quoi effrayer les Marseillais, d'attaque après une première alerte d'Hamouma, qui impose rapidement un pressing haut pour enquiquiner des Stéphanois empruntés. Un effort collectif et un coup d'éclat individuel pour débloquer la partie : trouvé par Rongier sur le côté gauche, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com