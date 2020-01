L'OM évite le trou normand

Longtemps mis en échec par un Jeffrey Baltus impérial dans la cage normande, Marseille a dû attendre le dernier quart d'heure et l'ouverture du score d'Álvaro pour venir à bout d'une équipe de Granville vaillante mais réduite à dix juste avant l'ouverture du score. Derrière, Radonji? et Payet ont donné au score l'ampleur qu'il méritait (0-3). Après Pau, l'OM est le deuxième qualifié pour ls huitièmes de finale de la Coupe de France.

Granville 0-3 Marseille

Baltus entretient le rêve

Villas-Boas

C'est ce qu'on appelle une double peine. Une faute, sanctionnée d'un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, et d'un coup franc amenant l'ouverture du score. Dans le rôle du malheureux ? L'attaquant granvillais William Sea, contraint à un quart d'heure du terme de laisser ses partenaires tenter l'exploit à dix face à l'Olympique de Marseille. Et spectateur impuissant, une petite minute plus tard, de l'ouverture du score marseillaise signée Álvaro sur le coup franc qu'il venait de provoquer. Un but qui a récompensé la large domination olympienne face à de vaillants granvillais, pensionnaires du National 2, et a mis l'OM sur la voie d'une qualification pour les huitièmes de finale méritée (0-3), ce soir au stade Michel-d'Ornano de Caen.Cueilli à froid à Trélissac lors du tour précédent, l'OM attaque cette fois la partie tambour battant, à l'image de cette série de corners infructueux de Payet dans les premiers instants. Asphyxiés, les Normands sont à deux doigts de céder dès la 8minute, mais Benyahya se sacrifie pour priver Rongier de l'ouverture du score, sur un nouveau centre du capitaine marseillais (8). Passé ce coup de feu initial, les Granvillais resserrent les boulons. Bien en place, les coéquipiers de Robin Théault s'autorisent même quelques sorties dans le camp olympien. Conclues à chaque fois par des tentatives trop écrasées, oeuvres de Mouaddib de loin, et de Behma sur un coup franc mal renvoyé (15, 17).