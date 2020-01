L'OM éteint l'enthousiasme de Rennes

Dans un choc décevant entre le troisième et le deuxième de Ligue 1, l'OM a calmé Rennes dans les dernières minutes grâce à une réalisation de Kevin Strootman (1-0). Un succès presque inespéré pour les Marseillais, qui confortent un peu plus leur place de dauphin.

Rennes 0-1 Marseille

Choc en toc

Isaac

Il fallait bien une affiche pour donner le coup d'envoi de la Ligue 1 cette année. Au menu pour les gourmets : un choc entre Rennes et Marseille, soit le troisième contre le deuxième au classement. La possibilité pour les deux équipes d'affirmer leurs ambitions au moment d'entamer la suite d'un marathon qui prendra fin au mois de mai. Et à ce petit jeu, l'OM a été plus fort que le SRFC : au bout d'une rencontre trop souvent décevante, Strootman est venu offrir un succès inespéré aux Phocéens (1-0), qui creusent un peu plus l'écart en mettant huit points dans la vue de leur adversaire du soir.Sur le chemin du Roazhon Park, l'odeur des soirs de matchs, celle de la galette-saucisse, gagnait rapidement les narines afin de mettre dans le bain les quelques 30 000 spectateurs attendus dans l'enceinte bretonne. Une rencontre, un choc, à guichets fermés et lancé par spectacle son et lumière surprenant pour une simple partie de foot. Côté terrain, les deux entraîneurs présentent presque leur onze type (Sakai suspendu côté OM). Les conditions idéales pour un grand match ? Pas totalement, malgré un rythme soutenu dans les premières minutes sur une pelouse digne des pires terrains amateurs de la Coupe de France. Après une ouverture géniale de Camavinga pour le premier frisson de Bourigeaud (16), auteur d'un retourné culotté, les Marseillais prennent le contrôle du cuir et font courir les Rennais.