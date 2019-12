L'OM en mode caméléon

Six victoires consécutives et aucune qui n'a la même couleur. Depuis six journées, l'OM montre qu'il est capable de gagner de plusieurs manières, en s'adaptant à son adversaire. Une flexibilité tactique qui fait sa force et qui ne demande qu'à être confirmée à l'heure où Marseille rend visite à Metz.

MetzMarseille le 14/12/2019 à 17:30 Ligue 1 Diffusion sur

Message reçu 6 sur 6

Le caméléon est un petit lézard d'Afrique, de Madagascar et de l'Asie du Sud-Ouest, pourvu de capacités remarquables à la vie dans les arbres et à la chasse aux insectes. Malgré la présence d'une queue préhensile, de pattes formant des pinces, de ses yeux à mouvements indépendants et d'une langue protractile démesurée, c'est bien sa capacité à changer de couleur pour se fondre dans le décor qui est le plus impressionnant. Et en ce moment, le caméléon de la Ligue 1, c'est bien l'OM. Malgré son état d'esprit irréprochable, son coach charismatique, son capitaine gardien infranchissable, son public exceptionnel et la présence de quelques joueurs soyeux comme Dimitri Payet ou Dario Benedetto, la caractéristique la plus impressionnante de l'OM d'André Villas-Boas, c'est bel et bien sa capacité à changer de tactique pour obtenir les trois points.Pour la première fois depuis le début de la saison 2014-2015 sous Marcelo Bielsa, Marseille est sur une série de six victoires consécutives