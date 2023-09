L'OM droit dans le mur

Le sursaut d'orgueil affiché à Amsterdam n'était donc qu'une illusion. Venus au Parc des Princes avec la peur au ventre, illustrée par le 5-3-2 d'Abardonado, l'OM a quitté Paris avec le visage marqué par l'énorme gifle reçue face à l'éternel rival. Sans rien montrer.

Depuis 2012, le peuple marseillais a appris à vivre avec la honte lorsque le chemin de l’OM croise celui du PSG en championnat. Pas systématiquement, certes, mais souvent. Ce sentiment d’impuissance avait, jusqu’ici, trouvé son point culminant en 2017, quand le PSG était venu en passer cinq à l’OM au Vélodrome (1-5), entre autres 3-0 et même, déjà, un cinglant 4-0 encaissé au Parc des Princes en 2019. Mais en ce début de saison 2022-2023, après deux exercices conclus sur le podium de Ligue 1, l’OM s’avançait avec un autre statut (et un effectif plus fourni) pour ce Classique qui a pourtant viré à la correction. Surtout, les Phocéens venaient de prouver à Amsterdam qu’ils avaient de l’amour propre, quand bien même le navire ciel et blanc tanguait de toutes parts depuis lundi. Un constat complètement balayé par la déculottée reçue dimanche au Parc des Princes.

Des Phocéens bien dociles

Fidèle au joueur qu’il était, Pancho Abardonado avait pourtant insisté sur ce point, en amont du match. « Je veux que mon équipe me ressemble, une équipe agressive et surtout qui joue au football » , avait lancé l’intérim, espérant voir « de la solidarité, de l’envie et de la gnaque » dans les rangs phocéens. Mais ce vœu est resté pieux, et c’est un Pancho Abardonado abattu qui s’est présenté dans la salle de conférence de presse, dans les entrailles du Parc des Princes : « On a manqué totalement de caractère. Face à nous, il y avait une des meilleures équipes d’Europe. […] Je suis très déçu et un peu marqué ce soir. » Interrogé à plusieurs reprises sur le manque de caractère de ses troupes, pas même révoltées par les nombreuses insultes reprises en chœur par le Parc, l’entraîneur par intérim de l’OM est resté évasif, se contentant de réponses lapidaires.…

Par Adrien Hémard-Dohain, au Parc des Princes pour SOFOOT.com