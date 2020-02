L'OM douche Toulouse

Grâce à un petit bijou de Payet, Marseille a disposé du TFC, qui avait fait jeu égal avec son hôte lors du premier acte. Le dernier du championnat n'était vraiment pas loin d'accrocher un point.

Marseille 1-0 Toulouse

Deux presque buts à zéro

Quentin Boisgard a beau figurer à la dernière place du championnat avec ses copains du Téfécé, il y croyait, à la pause au Stade Vélodrome, face au dauphin du PSG. Le score était encore nul et vierge, l'OM était neutralisé, et l'ambition dans le jeu promise par Denis Zanko était bel et bien proposée par les visiteurs. Après son coup de pression devant la presse et son but en milieu de semaine à Sainté (0-2), Dimitri Payet est passé par là en début de seconde période, Reynet n'a pu que constater les dégâts et les Violets ne s'en sont jamais remis, avec face à eux un Mandanda serein. Treize rencontres que cet Olympique de Marseille a oublié ce qu'était la défaite.Il a suffi de 20 minuscules secondes passé le coup de sifflet de Stéphanie Frappart pour voir Aaron Leya Iseka, de retour au Vélodrome et lancé par Wesley Saïd, venir défier Mandanda et passer à un rien du but le plus rapide de la saison, au bout d'une action particulièrement lunaire (1). Pendant 10 minutes (voire plus), Marseille - sans Valentin Rongier laissé sur le banc - a subi face à la lanterne rouge du championnat, et un seul olympien, le dernier rempart, est entré sans souci dans son match, à l'image de son réflexe devant Quentin Boisgard (6). Le dernier niveau du 4-3-3 provençal n'a pas