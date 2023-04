L’OM cueille l’OL à froid

Grâce à un but contre son camp de Malo Gusto au bout du suspense, l'OM fait chuter l'OL (2-1) et récupère sa deuxième place au classement.

Lyon 1-2 Marseille

Buts : Lacazette (68 e ) pour les Gones // Ünder (44 e ) et Gusto CSC (90 e +2) pour les Phocéens

Il y a souvent l’espoir de passer une soirée étoilée quand on assiste à un match entre l’OL et l’OM, et ce n’est peut-être pas un hasard si le Groupama Stadium avait choisi de rendre un hommage géant à Paul Bocuse, le célèbre chef lyonnais, fêté à coups de tifos, de banderoles et de toques. Le menu n’était pas le plus appétissant en comparaison à l’histoire récente de ces confrontations parfois mythiques, mais cette rencontre restera peut-être un souvenir marquant de la saison de Marseille, vainqueur de Lyon sur le gong (1-2) dix-sept ans après sa dernière victoire dans le Rhône, et décidément attaché à sa 2 e place.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com