L'OM coule le LOSC

Sans Dimitri Payet, mais en faisant preuve d'une belle force collective en seconde période, l'OM est allé renverser Lille (1-2) dans le Nord pour consolider sa deuxième place au classement. Grâce à ce quinzième succès de la saison, les Marseillais relèguent le LOSC à douze points et apparaissent désormais intouchables dans leur habit de dauphin.

Lille 1-2 Marseille

Sans Payet, l'OM est endormie

En l'espace de 139 secondes, l'OM a totalement chamboulé l'enjeu des prochaines semaines en Ligue 1. Au début de ce laps de temps, les Olympiens ne profitaient pas de la défaite de Rennes à Reims et voyaient les Lillois revenir provisoirement à six points derrière eux. C'était sans compter sur le mental qui anime cette équipe marseillaise, ses ressources, la réactivité de son coach, qui lui ont permis de totalement renverser la vapeur en l'espace de 139 secondes. Pour, au final, repartir du Nord avec trois points dans la glacière et un beau matelas de douze unités d'avance sur la formation lilloise. Avec un message délivré aux quatre coins de la France : la première place est certes pour Paris, mais la deuxième est bel et bien réservée à Marseille.Le ton avait été donné en conférence de presse le 14 février par Christophe Galtier : "" Comprendre : revenir à six point de la deuxième place et du club phocéen en gagnant au cœur d'un stade Pierre Mauroy fermé et plein à craquer. Les Dogues bouffent les espaces plein axe et il ne faut que quatre minutes à Victor Osimhen pour obliger Steve Mandanda à un premier envol. Suite à un centre de Zeki Çelik, Loïc Rémy reprend sans contrôle, au point de penalty, mais le portier international français sort un réflexe salvateur sur sa ligne. Sans Dimitri Payet, touché à la cuisse Lire la suite de l'article sur SoFoot.com