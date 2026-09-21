L’OM bientôt privé de deux titulaires ?
Les stigmates du Classique. Cruellement défaits par le PSG au terme d’une belle bataille (1-2), les Phocéens doivent désormais s’enquérir de l’état de ses blessés , qui passeront des examens mardi selon les informations de L’Équipe .
Igor Paixão et Amine Harit sont tous deux sortis sur blessure dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome. Remplacé à la demi-heure de jeu par Angel Gomes (finalement buteur), le Brésilien aurait été touché au niveau du péroné et semble également souffrir de douleurs musculaires.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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