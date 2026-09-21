L’OM bientôt privé de deux titulaires ?

Les stigmates du Classique. Cruellement défaits par le PSG au terme d’une belle bataille (1-2), les Phocéens doivent désormais s’enquérir de l’état de ses blessés , qui passeront des examens mardi selon les informations de L’Équipe .

Igor Paixão et Amine Harit sont tous deux sortis sur blessure dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome. Remplacé à la demi-heure de jeu par Angel Gomes (finalement buteur), le Brésilien aurait été touché au niveau du péroné et semble également souffrir de douleurs musculaires.…

MB pour SOFOOT.com