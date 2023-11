L'OM assure l'essentiel à Athènes

L'OM n'a pas été brillant ce jeudi à Athènes, mais l'OM a finalement maîtrisé une bien faible équipe de l'AEK (0-2). La qualification pour les huitièmes tend les bras aux joueurs de Gennaro Gattuso.

AEK Athènes 0-2 Olympique de Marseille

Buts : Mbemba (25 e ) et Sarr (90 e +4) pour l’OM

À l’image de ce qu’on avait déjà pu voir deux semaines plus tôt au Vélodrome, il régnait une ambiance de camaraderie entre supporters athéniens et visiteurs marseillais ce jeudi soir à la OPAP Arena. Et comme sur la Canebière, aussi, c’est l’OM qui a remporté ce duel fratricide (0-2). Sans être flamboyants dans le jeu, les joueurs de Gennaro Gattuso ont souvent fait le dos rond et ont dû remercier à plusieurs reprises un Pau López de retour à son meilleur niveau pour arracher un succès qui rapproche les Olympiens des huitièmes de finale.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com