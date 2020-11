L'OM à la mer

12 à la suite. Même Julien Lepers n'avait pas osé. Battus logiquement sur la pelouse de Porto (0-3), les joueurs de l'Olympique de Marseille concède une douzième de suite en Ligue des Champions. Une statistique presque anecdotique au vu du contenu proche du néant proposé par les Phocéens ce mardi soir. Plus qu'inquiétant.

Quatre minutes et puis s'en vont

Ça tient à quoi, un match de Ligue des Champions ? À un pénalty ? Celui botté par Dimitri Payet à la dixième minute de jeu, à 0-1, par exemple ? Admettons. Envoyé face à ses responsabilités grâce à un bon travail de Florian Thauvin devant Malang Sarr, le Réunionnais s'avance devant Marchesín avec comme seule certitude le fait qu'il a troqué son chignon contre ses petites bouclettes. Une coupe qui ne le rapproche ni du bol, ni des grandes oreilles puisque son ballon s'envole dans le ciel portugais comme s'il avait une envie pressante de taper un plongeon dans le Douro. Certes, l'OM vient de manquer l'occasion de marquer son premier but en Ligue des Champions depuis Souleymane Diawara, un soir de décembre 2012. Certes, l'OM vient de manquer l'occasion d'égaliser et de recoller immédiatement dans un match qui a semblé bien trop tôt leur glisser entre les doigts. Mais pour les Phocéens, un match de coupe d'Europe ne tient pas à un pénalty. Ni même à une défense à 3 comme il y a une semaine ou une défense à 4 comme ce mardi soir. La vérité, c'est qu'une soirée de C1 tient à bien plus que ça et les hommes d'AVB, comme trop souvent depuis le début de la campagne 2020-2021, n'ont jamais semblé proches d'avoir les épaules pour remplir le costard européen. Récit d'un naufrage rapide en deux actes.Rapide car l'OM s'est noyé dès le pédiluve. Les supporters de l'OM ont à peine l'occasion d'apprécier la projection vers l'avant de la doublette Payet-Thauvin que leurs rêves s'explosent en vol comme une mouche sur un pare-brise. Sur la lancée de ses récentes performances, ?aleta-Car se dit que la quatrième minute est le bon moment pour tenter une relance molle, en cloche, de l'intérieur du pied. Une idée qui sied à Corona qui décapsule Sakai grâce à contre favorable avant d'offrir un moment de fraîcheur à Marega, qui marque seul devant le but vide. Il est 21h04 et l'OM a déjà la gueule de bois. Le pénalty loupé par Payet ne sert pas d'aspirine. Pire, la percussion de Thauvin devant Oliveira puis Sarr ayant mené au pénalty constitue la seule offensive phocéenne pendant