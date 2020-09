So Foot • 11/09/2020 à 06:00

L'Olympique lyonnais et Juninho en plein chantier

Après ses joies européennes, l'Olympique lyonnais est confronté à une vague de départs qui fait tanguer Juninho. Pourtant, le directeur sportif sait aussi qu'il possède encore dans sa manche quelques cartes pour pouvoir poursuivre le bon travail réalisé ces dernières semaines et voir l'avenir avec un minimum de sérénité.

BordeauxLyon le 11/09/2020 à 21:00 Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Arrêté au stop, Juninho se cramponne à son volant de directeur sportif et se gratte la barbe face aux panneaux d'indication. À gauche :. À droite :. Difficile face à des possibilités aussi vastes, un itinéraire aussi flou, de mener à bien ce voyage estival qu'est le mercato. Car si Rudi Garcia dit qu'il pourrait conduire lui-même beaucoup de ses joueurs qui auraient la possibilité de signer, et notamment Memphis Depay à Barcelone, pour le manager brésilien, les choses ne sont pas aussi simples. Lui a un cap à tenir, une ligne à suivre, imposée par le président Aulas et dictée par des logiques autant sportives qu'économiques. Par la peur de l'échec aussi., confiait Juni cette semaine à RMC.