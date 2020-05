L'Olympique de Marseille sous pavillon saoudien : science-fiction ou anticipation ?

Depuis quelques jours, le média italien TuttoMercatoWeb affirme que le prince et milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal aurait la volonté de racheter l'OM et que les négociations avec Frank McCourt seraient même avancées. Une information démentie par l'entourage du propriétaire américain, mais qui soulève plusieurs interrogations. Réflexions géopolitiques, économiques et sociales autour d'un possible intérêt de l'Arabie saoudite pour Marseille et le football français.

Al-Walid bin Talal, milliardaire sous surveillance

"Pour l'avoir fait vérifier, cette information n'a pas de fondement. Personne ne peut affirmer qu'Al-Walid bin Talal a la possibilité de racheter l'OM. Il est surveillé par le régime, il ne dispose pas d'une liberté de mouvements..."Jean-Baptiste Guégan, géopoliticien du sport

En attendant le retour de la petite musique de la Ligue des champions au stade Vélodrome et surtout après deux mois sans match, il fallait bien une folie pour réveiller les fantasmes marseillais : et si un milliardaire saoudien rachetait l'OM ? La rumeur court depuis quelques jours dans les lignes du média italien, qui assure que le milliardaire Al-Walid bin Talal - dont la fortune s'élève à 17,2 milliards d'euros, selon- pourrait devenir le futur propriétaire du club phocéen. Beaucoup de bruit, beaucoup d'excitation et un démenti de la part du clan McCourt, obligé de réagir auprès deface à l'insistance de la piste saoudienne. Les optimistes répondront qu'il n'y a pas de fumée sans feu, les autres préféreront ne pas accorder trop d'importance à une rumeur a priori bancale. Une chose est sûre : l'OM est loin, très loin, de passer sous pavillon saoudien.La première interrogation concerne l'identité de ce potentiel racheteur, dont le nom avait déjà été évoqué en 2014 pour reprendre l'OM : il s'agit là d'un pur businessman, et non pas du fonds d'investissement souverain saoudien. Problème, il n'est absolument pas dans les petits papiers de Mohammed ben Salmane, dit "MBS", le prince héritier d'Arabie saoudite., commence Jean-Baptiste Guégan, géopoliticien du sport. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com