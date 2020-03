L'Olympique de Marseille rattrapé par Amiens dans les dernières minutes après avoir mené 2-0

Malgré deux buts d'avance jusqu'à la 84e minute, l'Olympique de Marseille s'est s'abordé en laissant Amiens égaliser à la dernière seconde alors qu'il aurait dû s'imposer sans difficulté particulière. Les Phocéens manquent l'occasion de renforcer leur deuxième place au classement, tandis que les Picards accrochent un point inespéré malgré un seizième match sans gagner.

Marseille 2-1 Amiens

Il était là, sur le banc des remplaçants, sûrement aussi ravi que soulagé de revoir une pelouse d'aussi près. Après des mois de repos et de boulot à soigner sa blessure, Florian Thauvin a réalisé sonen remplaçant Payet à la 80minute. Et il n'en a pas cru ses yeux. Alors que son Olympique de Marseille menait de deux pions, il a observé en acteur impuissant au retour d'Amiens en l'espace de... moins de dix minutes. 2-0 à la 84, 2-2 à la fin du match avec une égalisation à la dernière seconde. Non, ce n'est pas une blague.À l'occasion du premier match de la 28journée de Ligue 1, l'OM s'est ainsi sabordé alors qu'il aurait dû gagner sans vraiment connaitre de problème particulier avec des réalisations marquées peu avant et peu après la pause. Mais voilà : un dernier petit quart d'heure stressant et une inexplicable baisse de régime ont coûté deux points à la bande de Dimitri Payet - excellent, après l'entracte -, qui en compte provisoirement neuf d'avance sur le Stade Rennais. La bonne affaire relative et inespérée est donc pour les valeureux Picards, qui enchaînent tout de même une seizième partie de championnat sans le moindre