L'Olympique de Marseille et Zubizzareta en restent là

L'Olympique de Marseille et Andoni Zubizzareta ont mis un terme à leur collaboration. Et le départ du directeur sportif, s'il était fortement pressenti ces dernières semaines, met notamment en péril la pérennité d'un projet dans lequel l'Espagnol a impliqué André Villas-Boas... Les prochains jours risquent d'être rock'n'roll sur la Canebière.

L'Olympique de Marseille remercie Andoni Zubizarreta pour ses 4 années de collaboration ?? -- Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2020

Que ce soit en tant que gardien ou dirigeant, Andoni Zubizzareta ne le sait que trop bien : les critiques font partie du métier. ", expliquait-il auen octobre dernier, après les réserves dont il faisait l'objet." Ce jeudi, il n'était plus tant question de critiques que de choix. Et celui qu'ont fait conjointement l'Olympique de Marseille et son directeur sportif a été de séparer leurs chemins, un an avant la fin de son contrat. "" et "", renseigne le communiqué du club. Et puisque les constats étaient visiblement les mêmes des deux côtés, cette décision devrait donc picoter pour le Basque.Arrivé en 2016 dans le sillage de Jacques-Henri Eyraud, l'ancien international espagnol quitte pourtant la cité phocéenne la tête haute : "