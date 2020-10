L'Olympique de Marseille arrache un point sur le terrain de Lyon

Les soirées se suivent et se ressemblent pour l'OM, qui vient de concéder son troisième 1-1 consécutif. Cette fois, c'est sur la pelouse de Lyon que les Marseillais ont péniblement gratté un point après une heure et demie de souffrance. En supériorité numérique pendant plus d'une heure et aussi dominateurs qu'imprécis, les Lyonnais peuvent s'en vouloir. Pas en forme olympique, les deux clubs se partagent les points et s'enfoncent dans une petite crise.



Lyon 1-1 Marseille

Docteur Dimitri, Mister Payet

Rapidement réduit à dix après l'expulsion de Dimitri Payet, quelques secondes après son ouverture du score, les Marseillais ont passé une soirée compliquée sur la pelouse de Lyon. En face, l'OL, dominateur d'entrée, avait pourtant vite égalisé sur un penalty d'Aouar... Avant de se casser les dents sur un bloc marseillais plus solide défensivement qu'inspiré offensivement. Bien aidé par l'imprécision lyonnaise et par un Steve Mandanda égal à lui-même, Marseille a de nouveau provoqué un miracle après les nuls contre Lille et Metz au Vélodrome. À défaut de talent et d'envie, l'OM a fait preuve de mental. Lyon, de maladresse. Mais personne n'a convaincu, c'est peu de le direDevant 1000 personnes, et dans une ambiance forcément terne malgré le son et lumière du formidable outil de l'OL, cette centième opposition entre Lyon et l'OM en L1 a démarré sur les chapeaux de roue. La faute aux Lyonnais, qui ont asphyxié Marseille d'entrée avec un pressing agressif dans le camp phocéen. Il ne manquait que la précision à l'OL, finalement surpris sur la première opportunité marseillaise. Sur un contre, Florian Thauvin enrhumait le jeune Melvin Bard avant de décaler Payet à l'entrée de la surface. Un Zumba café plus tard, le numéro 10 marseillais avait trompé Anthony Lopes d'un petit enroulé du droit