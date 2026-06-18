L'OL vend une de ses pépites à Leverkusen

L'OL vend une de ses pépites à Leverkusen

Dommage. Afonso Moreira n’est plus un joueur de l’Olympique lyonnais. Comme pressenti depuis plusieurs jours, l ‘ailier portugais s’est officiellement engagé avec le Bayer Leverkusen ce jeudi.

Considéré comme l’une des révélations de la saison 2025-2026, l’international U21 a inscrit huit buts et délivré onze passes décisives en 37 apparitions . En mai dernier, il avait prolongé avec les Gones jusqu’en 2030.…

TM pour SOFOOT.com