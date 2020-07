Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OL se reprend face au Celtic, les Rangers remportent le tournoi Reuters • 18/07/2020 à 23:23









L'OL se reprend face au Celtic, les Rangers remportent le tournoi par Matthieu Cointe (iDalgo) Deux jours après sa défaite face aux Rangers, l'Olympique Lyonnais a remporté son deuxième match du Trophée Veolia contre le Celtic. L'équipe de Rudi Garcia, qui avait aligné son "équipe-type" à l'occasion, s'est imposée sur le score de 2 à 0 au Groupama Stadium. Moussa Dembélé a ouvert le score en tout début de partie avant que Memphis Depay ne double la mise. Les Lyonnais terminent 2èmes au classement derrière le Glasgow Rangers, vainqueur du tournoi d'exhibition. Le club écossais s'est imposé face à l'OGC Nice plus tôt dans la journée (2-0). Le vétéran Jermain Defoe a notamment trouvé le chemin des filets. La semaine prochaine, l'OL poursuivra sa préparation en affrontant Anderlecht et le Royal Antwerp. Les coéquipiers d'Houssem Aouar ont rendez-vous avec le Paris Saint-Germain le 31 juillet en finale de la Coupe de la Ligue.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.