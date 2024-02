L'OL se détache-t-il du foot féminin ?

Officielle depuis ce jeudi, la vente de la section féminine de l'Olympique lyonnais à la businesswoman Michele Kang marque une révolution dans le Rhône, et peut-être même une rupture. Et si l'OL féminin n'en avait désormais plus que le nom ?

Sans trop de fracas, ce 9 février marquera mine de rien une bascule dans l’histoire du football féminin. C’est officiel : la section femmes de l’Olympique lyonnais, qui détient le record du nombre de titres en Ligue des champions (8), Championnat de France (16) et Coupe de France (10), n’est plus la propriété d’OL Groupe. Depuis jeudi et ce closing qui était attendu, la femme d’affaires américaine Michele Kang détient (par l’intermédiaire de YMK Holdings) 52,9 % de la section féminine du club rhodanien, créée en 2004 sur les fondations du très solide FC Lyon. Déjà propriétaire des London City Lionesses (D2 anglaise) et du Washington Spirit (NWSL), Kang a déjà tout prévu. « Deux des meilleurs clubs féminins au monde, l’OL et le Washington Spirit, vont former une alliance qui va révolutionner ce qui est possible pour les footballeuses professionnelles » , annonçait-elle d’ailleurs l’an passé. « C’est la première fois qu’une telle structure multi-clubs existe au niveau du football féminin. C’est vraiment une nouvelle étape » , disait-elle également à l’AFP.

OL Groupe et Michele Kang forment un groupe mondial de football féminin.…

Par Jérémie Baron, avec Anna Carreau pour SOFOOT.com