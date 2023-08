information fournie par So Foot • 31/08/2023 à 17:18

L’OL se débarrasse d’Amin Sarr et rêve d’une plus-value

Un flop rentable ?

Les dirigeants lyonnais avaient sûrement perdu tout espoir de faire une plus-value sur le transfert d’Amin Sarr après ses prestations plus que décevantes. Arrivé en janvier dernier dans le Rhône, contre la modique somme de 12 millions d’euros, le Suédois n’a inscrit qu’un but et délivré autant de passes décisives en 16 rencontres de Ligue 1. Pourtant, l’ailier possède encore des prétendants dans ce mercato estival, à commencer par Wolfsburg qui a réussi à obtenir son prêt avec option d’achat ce jeudi.…

EL pour SOFOOT.com