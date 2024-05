L'OL s'offre une nouvelle nuit magique à Lille

Mené de deux buts à la pause, revenu au score, puis de nouveau distancé à quelques minutes du terme, Lyon a encore repoussé les limites du rationnel, ce lundi à Lille, avec une fin de match de folie et une nouvelle victoire d'anthologie (3-4).

Lille 3-4 Lyon

Buts : B. Diakité (21 e & 85 e ), Zhegrova (37 e ) pour le LOSC // Benrahma (65 e ), M. Fofana (82 e ), Lacazette (88 e ) & M. Baldé (90 e +2) pour l’OL

Il en faudra, des pages, pour raconter la saison 2023-2024 de l’OL, dans les livres d’histoire. On savait que le septuple champion de France avait largement retrouvé son football, après un début d’exercice atroce. Mais depuis un mois et demi, les hommes de Pierre Sage sont littéralement injouables : après Toulouse (2-3), après Nantes (1-3), après Brest (4-3) et après Monaco (3-2), les Rhodaniens ont encore frappé, ce lundi soir à Lille, s’appuyant sur les ingrédients qui les caractérisent désormais : match sans queue ni tête, festival de buts, suspense, remontada , victoire légendaire. Grâce à ce succès à Pierre-Mauroy (3-4), le 15 e en 20 matchs en 2024 (toutes compétitions confondues) et le 4 e en 5 matchs de Ligue 1, Lyon reste à deux unités du 6 e , Lens. Et les Dogues, qui pensaient ce soir pouvoir mettre Brest dans le rétro et s’installer dans le top 3, viennent peut-être de tout gâcher.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com