L'OL s'offre une cure de Juvence !

C'est quasiment "à la turinoise" que les Lyonnais ont obtenu leur victoire 1-0 face à la Vieille Dame. Avec une mention spéciale pour son (très) jeune milieu axial Tousart-Guimarães-Aouar.

Lyon, l'union sucrée

Face à la Vieille Dame, l'Olympique lyonnais a coché toutes les bonnes cases pour obtenir un succès précieux au Groupama Stadium. En renversant les codes... La vieille histoire des penaltys douteux en faveur de la Juve contre les clubs français ? Hier soir, l'OL s'en est très bien tiré sur deux actions litigieuses qui, comme autrefois, auraient pu très mal tourner : la poussette de Denayer sur Ronaldo (84) et l'accrochage de Dybala par Guimarães (89) n'ont pas débouché sur des pénos. Ouf ! Et la malchance qui a souvent accompagné les clubs tricolores face aux? Même pas ! C'est pendant que la Juve jouait à dix, sans De Ligt se faisant soigner à la tête en dehors du terrain, que Tousart a marqué sur un service trois étoiles d'Aouar (31). Sur cette action, l'OL a bénéficié de cette froide efficacité deimpitoyable que nos clubs ont toujours secrètement envié à la("La Criminelle", autre surnom de la Juventus). Et que les Italiens ne viennent pas nous parler de manque de fair-play sur ce but... La chance lyonnaise a aussi résidé dans la forme insuffisante de Pjani?, plaque tournante de la Juve, de retour de blessure. Dans le registre chanceux, toujours, on peut pointer les erreurs de gestion de la rencontre par Maurizio Sarri : titularisation calamiteuse de Rabiot et son remplacement tardif par Bernardeschi à la 78minute ! Et même coaching tardif avec la sortie de Pjani? à l'heure de jeu pour un Ramsey qui a tout de suite redynamisé l'allant offensif turinois.Impossible de ne pas mentionner également une certaine suffisance, inhabituelle chez la Juve, qui a facilité l'emprise lyonnaise au moins en première mi-temps. Outre la fadeur, derrière, des latéraux Danilo et Alex Sandro, les flottements de Bonucci ont-ils révélé un petit excès de confiance coupable du fait de la faiblesse apparente des attaquants Dembélé (toujours zéro but en C1 avec Lyon) et le bizut Toko Ekambi ? Et que dire de Bentancur, largué fastoche par Aouar, côté gauche, sur le but de Tousart, et du fantomatique Cuadrado ! En seconde période, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com