L’OL retourne Rennes

Quatre jours après son élimination en Coupe de France, l'OL a renversé Rennes (3-1) pour revenir dans la course à l'Europe en championnat.

Lyon 3-1 Rennes

Buts : Tolisso (60 e ), Lacazette (68 e ), Barcola (79 e ) pour l’OL // Gouiri (11 e ) pour le SRFC

Non, la saison de Lyon n’est pas encore terminée. Au bord du précipice et face à sa bête noire, le Stade rennais, l’OL a trouvé les ressources pour renverser le score après un mauvais départ (3-1) et revenir à cinq points de Lille et donc d’une place européenne. Une belle manière de gâcher la 100 e de Bruno Genesio sur le banc rouge et noir et de confirmer que la formation bretonne ne ressemble plus vraiment à une équipe ni à un candidat au top 5 depuis le début de l’année civile.…

Par Clément Gavard, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com