L'OL résiste au LOSC

Menés, puis réduits à dix après l'expulsion de Marcelo, les Lyonnais ont malgré tout résisté au LOSC dimanche soir (1-1). Les Lillois restent invaincus mais laissent le PSG seul aux commandes de la Ligue 1.

Lille 1-1 Lyon

Para bailar le Bamba

Christophe Galtier avait appelé ses hommes à être vigilants. Il leur avait également demandé de rien changer aux bonnes habitudes montées lors d'un début de saison plus que convaincant et ce malgré un nul difficile face au Celtic cette semaine en Ligue Europa. Le coach du LOSC savait ce test face à l'OL révélateur des ambitions de sa bande, étape importante pour voir ce que ce groupe nordiste a dans le bide. Alors ? Alors, ce groupe a écouté son coach mais a malheureusement buté sur la principale difficulté dans un match de foot : casser un mur.C'est eux qui fascinent les âmes, à l'intérieur de leurs bras que se révèlent les caractères et au coeur de leurs lacets que se décident le sort des hommes. Eux, c'est les cols, ces scènes hostiles et uniques qui changent le cours d'une saison. Sur le papier, ce Lille-Lyon s'annonçait comme un sommet, un vrai. Et dans les faits ? Réponse : dès les premières minutes, on a compris que personne ne s'était trompé et que cette rencontre a répondu, par le rythme, les intentions, la volonté de presser des deux équipes à l'exigence des attentes. On en a alors pris partout. Sans Jonathan David, laissé sur le banc par Christophe Galtier, mais avec Jonathan Ikoné, le LOSC a été l'armée la plus dangereuse, laissant le ballon aux Lyonnais pour mieux les piquer en attaques rapides. Ainsi, Bamba a eu une occasion en or d'ouvrir le score sur une ouverture de Reinildo (17), puis a réussir à le faire six minutes plus tard après un immense travail de Burak Yilmaz (1-0, 23). Quelques secondes plus tôt, Karl Toko Ekambi, magnifiquement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com