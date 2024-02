information fournie par So Foot • 01/02/2024 à 10:38

L’OL regrette l’absence des supporters marseillais pour l’Olympico

Prud’homme donne des conseils.

Alors que le deuxième (troisième si on compte le match rejoué) Olympico de la saison va se jouer ce dimanche à Lyon, le ministère de l’Intérieur avait pris ses précautions en interdisant les supporters marseillais de se rendre dans la capitale des Gaules. Bien que les interdictions de déplacement deviennent de plus en plus courantes, celle-ci en particulier pouvait faire sens après les actes du match aller à Marseille (caillassage de bus lyonnais, blessures de Fabio Grosso, entraîneur de l’OL à ce moment, signes racistes dans le parcage visiteurs…)…

LP pour SOFOOT.com