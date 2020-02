Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OL réalise l'exploit en s'imposant face à la Juve Reuters • 26/02/2020 à 23:19









L'OL réalise l'exploit en s'imposant face à la Juve par Hugo Chalmin (iDalgo) Les Lyonnais ont crée la sensation au Groupama Stadium ! À l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l'OL recevait à la maison la Juventus de Turin. Et au terme d'une prestation héroïque, les hommes de Rudi Garcia se sont imposés sur le score 1 à 0. Tousart, lui qui rejoindra le Hertha Berlin l'été prochain, a ouvert le score pour les olympiens à la 31e minute. Dix minutes auparavant, Toko Ekambi avait vu sa tête terminer sur la barre transversale. Dans le deuxième acte, les joueurs de Maurizio Sarri s'emparent du ballon mais ne parviennent à cadrer le moindre tir. Si un penalty aurait pu être sifflé en faveur de la Juve dans les arrêts de jeu, le club rhodanien résiste et signe l'exploit. Un succès qui permet à l'OL de conserver toutes ses chances pour le match retour au Juventus Stadium le 17 mars. À noter que la Vieille Dame n'a jamais été sorti par un club français lors des phases à élimination directe.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.