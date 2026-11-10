 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’OL réagit à l’incident survenu lors d’une rencontre de ses U17 nationaux à Grenoble
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 17:27

Ajouter Boursorama à vos sources

L’OL réagit à l’incident survenu lors d’une rencontre de ses U17 nationaux à Grenoble

L’OL réagit à l’incident survenu lors d’une rencontre de ses U17 nationaux à Grenoble

Droit de réponse. Dimanche, les U17 nationaux de l’OL , entraînés par l’ancien milieu de terrain du LOSC Florent Balmont, pensaient vivre un dimanche après-midi comme les autre,s rythmé par une affiche de championnat. Opposés à Grenoble, les jeunes rhodaniens ont concédé la défaite face à Grenoble (1-0) mais la déception sportive a laissé place à la peur provoquée par quelques spectateurs, venus s’en prendre à un jeune Gone en fin de match .

Les agresseurs ont proféré de nombreuses menaces de mort à l’égard des Lyonnais et ont dégainé tout un panel de bouts de bois et de machettes. Le média Le Progrès évoque également un pistolet brandi par l’un des malfaiteurs.…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lorient félicite Eli Junior Kroupi pour sa sélection chez les Bleus
    Lorient félicite Eli Junior Kroupi pour sa sélection chez les Bleus
    information fournie par So Foot 10.11.2026 17:58 

    Sortez les Moustoir. C’est la nouvelle de ce mardi 10 novembre du côté de Clairefontaine. Après Saël Kumbedi appelé lundi pour remplacer Pierre Kalulu , c’est Marcus Thuram qui rentre à Milan, touché, et laisse sa place à Eli Junior Kroupi , initialement convoqué ... Lire la suite

  • Éli Junior Kroupi aux côtés de Amine Adli
    Football: Éli Junior Kroupi appelé pour la première fois chez les Bleus, remplace Thuram
    information fournie par Reuters 10.11.2026 17:27 

    PARIS, 10 novembre (Reuters) - L'attaquant de Bournemouth ‌Éli Junior Kroupi a été appelé mardi pour la première fois ​en équipe de France pour remplacer Marcus Thuram, blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite, a annoncé la Fédération française de football ... Lire la suite

  • Varane remet le sujet des commotions cérébrales au centre du débat
    Varane remet le sujet des commotions cérébrales au centre du débat
    information fournie par So Foot 10.11.2026 17:12 

    La tête la première, mais pas dans le sens que vous pensez. Alors qu’Arthur Desmas, ancien gardien de Ligue 1, a été contraint de mettre fin à sa carrière le 28 octobre dernier en raison de traumatismes à répétition, Raphaël Varane , invité de la cinquième édition ... Lire la suite

  • Carlos Vicens est déjà conquis par la Ligue 1
    Carlos Vicens est déjà conquis par la Ligue 1
    information fournie par So Foot 10.11.2026 16:56 

    À peine officialisé, déjà cuisiné par la presse. Carlos Vicens était devant les journalistes ce mardi pour commencer une nouvelle étape à Lyon , après le départ de Paulo Fonseca. Dans la capitale des Gaules, l’Espagnol va connaître son deuxième club en tant que ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank