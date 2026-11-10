L’OL réagit à l’incident survenu lors d’une rencontre de ses U17 nationaux à Grenoble
Droit de réponse. Dimanche, les U17 nationaux de l’OL , entraînés par l’ancien milieu de terrain du LOSC Florent Balmont, pensaient vivre un dimanche après-midi comme les autre,s rythmé par une affiche de championnat. Opposés à Grenoble, les jeunes rhodaniens ont concédé la défaite face à Grenoble (1-0) mais la déception sportive a laissé place à la peur provoquée par quelques spectateurs, venus s’en prendre à un jeune Gone en fin de match .
Les agresseurs ont proféré de nombreuses menaces de mort à l’égard des Lyonnais et ont dégainé tout un panel de bouts de bois et de machettes. Le média Le Progrès évoque également un pistolet brandi par l’un des malfaiteurs.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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