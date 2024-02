information fournie par So Foot • 04/02/2024 à 23:04

L’OL rallume la flamme contre l’OM

Malgré la différence sur le papier entre l'OL et l'OM, les courbes se sont inversées le temps d'une rencontre. Revitalisés par un mercato clinquant et bien aidés par la passivité adverse, les Lyonnais se sont adjugés le duel des Olympiques (1-0).

Olympique lyonnais 1-0 Olympique de Marseille

But : Lacazette (37 e )

Après deux défaites de rang inquiétantes en Ligue 1, l’Olympique lyonnais a retrouvé le chemin de la victoire face à l’Olympique de Marseille (1-0). Barragistes avant la rencontre, les Rhodaniens s’extirpent de la zone rouge en profitant notamment de la performance décevante de l’OM. Malgré le retour des joueurs ayant participé à la CAN et le sang frais des recrues hivernales, l’équipe de Gennaro Gattuso – décimée par les blessures – est venue à Lyon sans idée et repart logiquement dépourvue de point.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com