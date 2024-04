L'OL, par l'odeur de l'Europe alléché

L'alignement des planètes a permis à l'OL de revenir à deux points de l'Europe ce week-end. Si le calendrier à venir s'annonce corsé, les Lyonnais ont confirmé qu'ils avaient les crocs. Marseille, Rennes, voire Lens et Nice, n'ont plus qu'à surveiller leur rétro.

Toc toc toc… C’est l’OL ! Marseille s’est pris les pieds dans le tapis à Lille vendredi (3-1). Lens a lâché deux points face au Havre samedi (1-1). Dimanche, Nice et Reims ont terminé dos à dos (0-0), avant que Rennes ne se fracasse douloureusement sur le Rocher (1-0). Et l’Olympique lyonnais a immédiatement mis le pied dans la porte, attiré par l’odeur du sang. Bousculés à la Beaujoire, et proches de la rupture sur quelques occasions de Mohamed Mostafa, les Gones ont arraché une victoire précieuse dans le dernier quart d’heure (1-3), de celles qui peuvent faire basculer une saison du bon côté. Les voilà revenus à six points de la cinquième place, et plus que jamais dans la course à l’Europe.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com