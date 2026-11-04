L'OL officialise le départ de Fonseca et va toucher une belle indemnité

Secret de polichinelle. Après avoir vu les images de l’arrivée de Paulo Fonseca à Lisbonne ce mardi soir, les supporters lyonnais n’avaient plus de doutes quant au départ de leur technicien portugais. I l fallait néanmoins attendre le communiqué du club rhodanien pour être définitivement fixé.

Ce mercredi matin, l’OL a donc officialisé le départ de l’entraîneur de 53 ans : «b Face à cette volonté clairement exprimée (de partir au Sporting), la direction a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet. » …

MB pour SOFOOT.com