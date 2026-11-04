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L'OL officialise le départ de Fonseca et va toucher une belle indemnité
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 11:24

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L'OL officialise le départ de Fonseca et va toucher une belle indemnité

L'OL officialise le départ de Fonseca et va toucher une belle indemnité

Secret de polichinelle. Après avoir vu les images de l’arrivée de Paulo Fonseca à Lisbonne ce mardi soir, les supporters lyonnais n’avaient plus de doutes quant au départ de leur technicien portugais. I l fallait néanmoins attendre le communiqué du club rhodanien pour être définitivement fixé.

Ce mercredi matin, l’OL a donc officialisé le départ de l’entraîneur de 53 ans : «b Face à cette volonté clairement exprimée (de partir au Sporting), la direction a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet. »

MB pour SOFOOT.com

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