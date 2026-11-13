L'OL obligé de vendre deux joueurs cet hiver ?

Il va encore falloir se serrer la ceinture à Lyon. Les problèmes financiers de l’Olympique lyonnais ne sont un secret pour personne. Il y a pourtant eu des ventes cet été, mais la situation reste tendue du côté du Rhône.

Dans un communiqué, le club a publié le résultat de ses recettes du premier trimestre de la saison en cours. Le chiffre d’affaires du club a pourtant augmenté de 3%, mais, comme l’indique L’Équipe , c’est un chiffre à prendre avec des pincettes, puisque les ventes de l’été sont passées par là.…

LP pour SOFOOT.com