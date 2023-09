information fournie par So Foot • 23/09/2023 à 23:36

L’OL n’a plus mené au score depuis le 27 mai

Les hommes mentent, mais pas les chiffres.

Toujours en quête de sa première victoire cette saison, l‘Olympique lyonnais n’a pas trouvé son bonheur lors de son déplacement à Brest ce samedi, qui s’est soldé par une défaite 1-0. Le début de saison catastrophique de l’OL, avec seulement deux points pris en six matchs et une seizième place, donne l’occasion de ressortir des stats peu glorieuses. Par exemple : Lyon n’a plus mené au score depuis le 27 mai, lors d’une victoire 3-0 contre le Stade de Reims à domicile.…

AEC pour SOFOOT.com