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L'OL mise sur l'attaque pour renverser le Sparta Prague
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 20:14
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L'OL mise sur l'attaque pour renverser le Sparta Prague

L'OL mise sur l'attaque pour renverser le Sparta Prague

La compo lyonnaise est tombée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci semble déjà plus cohérente que la bouillie tactique décidée par Paulo Fonseca il y a une semaine, à Prague. En attendant de savoir si cela payera cette fois-ci, l’entraîneur portugais a misé sur un dispositif porté vers l’attaque, avec le trio Loïs Openda-Malick Fofana-Ernest Nuamah titularisé devant . Convaincant au match aller, le premier est forcément attendu pour sa première au Groupama Stadium, quand les deux autres devront prouver qu’ils sont définitivement remis de leurs pépins physiques.

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