L'OL mise sur l'attaque pour renverser le Sparta Prague
La compo lyonnaise est tombée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci semble déjà plus cohérente que la bouillie tactique décidée par Paulo Fonseca il y a une semaine, à Prague. En attendant de savoir si cela payera cette fois-ci, l’entraîneur portugais a misé sur un dispositif porté vers l’attaque, avec le trio Loïs Openda-Malick Fofana-Ernest Nuamah titularisé devant . Convaincant au match aller, le premier est forcément attendu pour sa première au Groupama Stadium, quand les deux autres devront prouver qu’ils sont définitivement remis de leurs pépins physiques.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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