L'OL met Toulouse à distance

Après une première période peu intense, Lyonnais et Toulousains ont offert un meilleur spectacle au retour des vestiaires, ce jeudi au Stadium. L'OL a finalement su s'imposer et dire au revoir à la course au maintien (2-3).

Toulouse FC 2-3 Olympique lyonnais

Buts : Dallinga (53 e ) et Sierro (58 e , SP) pour les Violets // Lacazette (33 e ), Cherki (77 e ) et O’Brien (81 e ) pour les Gones

Toulouse et Lyon avaient l’occasion de définitivement se sortir de la course au maintien, ce vendredi au Stadium en ouverture de la 26 e journée de Ligue 1. À ce petit jeu-là, c’est l’OL qui a su se distinguer dans un match qui s’est animé après le retour des vestiaires. Globalement, les Lyonnais ont dominé le début puis la fin de la rencontre, laissant entre-temps le Téfécé reprendre l’avantage. Mais ce sont bien les Gones qui ont su faire la différence et définitivement dire au revoir à la peur de la descente. En revanche, les Violets restent à quatre points de Nantes, barragiste et n’a pas encore l’esprit totalement tranquille.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com